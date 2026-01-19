Diosdado Cabello: Excarcelaciones promueven la reconciliación nacional y aseguran la paz del país

19 de enero de 2026.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, resaltó que el proceso de excarcelaciones que se lleva a cabo actualmente es parte de la iniciativa del Gobierno Bolivariano, que dirige el Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, para asegurar la paz dentro del territorio nacional, informó Prensa MPPRIJP.

“Ha habido un proceso de excarcelaciones que se ha informado, excarcelaciones que tienen que ver con un proceso de reconciliación nacional que asegura la paz de nuestro país”, enfatizó el capitán Cabello Rondón, quien destacó que no serán beneficiadas con dicha medida judicial aquellas personas privadas de libertad inmersas en delitos tales como asesinatos, tráfico de drogas, ataques a niños y niñas, y violaciones.

Por otra parte, el vicepresidente Sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, indicó que, por instrucciones de la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, se ordenó la reparación inmediata de más de 400 viviendas afectadas por los ataques del pasado 3 de enero de 2026.