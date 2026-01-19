India: campesinos marchan por restauración de la Ley de Garantía del empleo rural

La multitudinaria marcha de los trabajadores rurales en La India recorre las vías de Maharashtra exigiendo garantías laborales y la protección de sus territorios ancestrales

19 de enero de 2026.- Unos 50.000 trabajadores y campesinos se movilizaron este lunes 19 de enero, en marco de una marcha histórica en el estado de Maharashtra, India. Los movilizados partieron desde Charoti con destino a Palghar para denunciar el desmantelamiento de las garantías laborales. El eje central de la protesta es la restauración de la ley MGNREGA, un pilar del bienestar social que garantiza el derecho al trabajo en las zonas rurales.



Los manifestantes, organizados por frentes campesinos y sindicatos, planean una protesta indefinida frente a la Junta de Comisionados. Exigen que el Gobierno entregue compromisos por escrito con plazos definidos para cumplir sus demandas históricas, así como la implementación de la Ley de Derechos Forestales, vital para la supervivencia de las comunidades originarias.



La marcha cuenta con el respaldo masivo de organizaciones como la AIKS y la Federación de Estudiantes de India (SFI). Las bases sociales demandan la cesión legal de tierras públicas y de templos a nombre de los agricultores que las trabajan.



Según los líderes de la marcha, la regularización de la propiedad es fundamental para frenar el despojo agrario en la región. La protesta también rechaza las recientes reformas impuestas por el Gobierno nacional, como los nuevos Códigos Laborales.



Los trabajadores denuncian que estas leyes facilitan la explotación y eliminan conquistas históricas de la clase obrera. Asimismo, exigen la cancelación inmediata del Plan de Medidores Inteligentes, que encarece drásticamente el costo de la electricidad rural.



Líderes del Buró Político del Partido Comunista de la India (Marxista) y representantes de movimientos de mujeres encabezan la caminata de resistencia. Se espera que nuevos contingentes se sumen en las próximas horas para fortalecer la presión sobre las autoridades locales.



La determinación de los manifestantes refleja el profundo descontento ante un modelo económico que prioriza intereses corporativos sobre el bienestar popular.



La jornada simboliza la lucha de los pueblos indígenas y campesinos por la justicia social en India. Para los organizadores, no habrá retorno hasta que el Estado garantice la seguridad social y el acceso soberano a la tierra. Esta movilización marca un hito en la resistencia obrera del 2026 frente a las políticas de austeridad que golpean al campo indio.