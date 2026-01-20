Se inicia pago del Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de enero 2026

Inició el ciclo de pagos del Ingreso por Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de enero. Cabe destacar que este bono es un aporte dirigido a complementar los ingresos de los sectores laborales y de pensionados en el país.

De acuerdo con las fechas manejadas en asignaciones anteriores, se estima el siguiente calendario para el primer pago de este bono en el año 2026:

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: Entre el 13 y 15 de enero, recibirán 120 dólares indexados, equivalentes a aproximadamente 39.600 bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Personal jubilado sin cestaticket: El 19 de enero, se prevé el pago de 112 dólares indexados, equivalentes a unos 37.000 bolívares a tasa BCV.

Pensionados del Ivss y programa Amor Mayor: El 22 de enero, se estima la asignación de 50 dólares indexados, equivalentes a cerca de 16.500 bolívares a tasa BCV.

Es importante destacar que estos montos del bono de guerra para enero de 2026 son estimaciones sujetas a variaciones mensuales, ya que dependen del ajuste de la tasa oficial del BCV. Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto del número 3532 y por la aplicación veMonedero.

Pasos para Cobrar tu Bono de Guerra 2026

1.- Inicia sesión en

2.- www.patria.org.ve

3.- Ve a «Monedero» y acepta el bono.

4.- Elige retiro: transferencia bancaria o Biopago.

5.- Confirma con clave y recibe en cuenta.

6.- Usa en comercios aliados o servicios.