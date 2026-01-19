Roger Waters no descartó mudarse a Venezuela o Irán tras defender al presidente Nicolás Maduro

Roger Waters.

19 de enero de 2026.- El músico Roger Waters, cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, aseguró que no descarta abandonar EEUU para mudarse a Venezuela o Irán, después de que defendiera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al gobierno iraní.



El artista británico sostuvo un tenso desencuentro con el periodista Piers Morgan en una entrevista. Morgan lo increpó sobre por qué vive en un país que critica tanto en lugar de mudarse a Venezuela o Irán. A esto, respondió con un seco: "Tal vez lo haga".



Morgan evidenció la contradicción en la vida del artista británico por residir en suelo estadounidense mientras ataca ferozmente a sus líderes y al sistema. "¿Por qué vivir en un lugar si lo odias tanto o si odias tanto a sus líderes?", interrogó el periodista. Tal reacción no le sentó bien al activista.



Waters ratificó apoyo a Maduro



Durante la conversación, Waters ratificó su apoyo a Nicolás Maduro al considerarlo el "líder democráticamente electo" de Venezuela.



"Lo apoyo porque es el líder democráticamente electo de un país que representa todos los principios del proceso revolucionario bolivariano y chavista", acotó.



El bajista sostuvo que el mandatario venezolano "representa al pueblo de Venezuela, que vive de forma completamente diferente a cómo viven en Estados Unidos o en Inglaterra".