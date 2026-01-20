Economía venezolana puede crecer más de 10% este año por "efecto rebote": Luis Vicente León

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, apunta que «la moneda, lejos de enfrentar una nueva fase de depreciación desordenada, podría iniciar un proceso de revaluación relativa, con un cierre gradual de la brecha cambiaria y una desaceleración de la inflación».

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, considera que es posible que la economía venezolana crezca más de 10% este año y el consumo agregado puede aumentar por encima del Producto Interno Bruto (PIB), debido a los escenarios que se abren por el nuevo rol de Estados Unidos en el «momento económico» del país.

«Incluso sin considerar nuevas inversiones petroleras relevantes ni captaciones extraordinarias de recursos, la sola liberación de mercados, la posibilidad de colocar el petróleo actual en destinos que pagan precios internacionales, la eliminación de restricciones operativas y una producción mucho más fluida permiten proyectar aumento de ingresos de millardos de dólares este año y tasas de crecimiento elevadas», precisó el economista y consultor.

Incluso, León indicó que la situación podría tener un impacto positivo relevante en el mercado cambiario. «En ese contexto, la moneda, lejos de enfrentar una nueva fase de depreciación desordenada, podría iniciar un proceso de revaluación relativa, con un cierre gradual de la brecha cambiaria y una desaceleración de la inflación que se desbordó en los meses recientes», precisó el economista en un mensaje publicado en la red social X.

«Todo ello debería traducirse en un incremento del ingreso laboral promedio medido en moneda extranjera y en una mejora tangible de la capacidad de compra de los hogares», advierte León en la parte más optimista de su análisis.

La metáfora médica

Luego de la «extracción» del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses, el gobierno interino, presidido por Delcy Rodríguez, ha optado por una relación directa con Estados Unidos, basada en condiciones impuestas por el gobierno norteamericano.

«La metáfora médica sigue siendo útil. Cuando un paciente estuvo al borde de la muerte y sus signos vitales mejoran lo suficiente como para salir de terapia intensiva, pasar a una habitación y muy probablemente a casa, lo relevante es acompañar esa recuperación inicial, estabilizarla y consolidarla», advierte León.

Sin embargo, el economista y consultor precisa que «nada de esto implica que los problemas estructurales hayan desaparecido ni que el camino hacia el desarrollo esté despejado. Persistirán retos importantes para la población y para sectores específicos, como el manufacturero, que deberá adaptarse a mayores niveles de competencia externa en un entorno más abierto y retador».

«Pero quedarse anclado únicamente en lo que aún no está resuelto no es la noticia central hoy. Frente a un país que estuvo tan cerca del colapso, la noticia relevante es que los signos son positivos, alentadores y abren una posibilidad real de mejora, que conviene entender, acompañar y consolidar», enfatizó León.

Capacidad de «rebote»

El economista Luis Vicente León precisó que la contracción de la economía fue tan profunda que ahora cuenta con una elevada «capacidad de rebote».

«Venezuela llega a esta fase luego de una crisis excepcional, en la que se destruyó cerca del 75% del producto interno bruto, se atravesaron episodios severos de inflación y devaluación, se amplió de forma persistente la brecha cambiaria, se produjo una pérdida muy significativa del poder adquisitivo y se registró una caída sustancial de la producción petrolera, acompañada por el colapso del almacenamiento y un deterioro extremo de las finanzas públicas», describe el escenario previo a la situación actual.

«En términos económicos, el país estuvo a final del año pasado en una situación comparable a la de un paciente en terapia intensiva», recordó el analista y consultor.