(VIDEO) Delcy Rodríguez proyecta crecimiento en Venezuela para 2026 de 30% en la producción nacional de oro

20-01-26.-La presidenta (e) Delcy Rodríguez, proyectó para 2026 un incremento de 30% en la producción nacional de oro y un 50% en la producción de hierro, con respecto a 2025.Durante una reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería, realizada este lunes 19 de enero en el Palacio de Miraflores, Rodríguez informó que en 2025 la producción total del metal precioso fue de 9,5 toneladas.También destacó que el sector público reportó un incremento de 81% en producción de oro, mientras que el crecimiento del sector privado fue de 34,8%.Resaltó que el alza en producción estuvo respaldada por inversión de capital nacional «como se evidencia en el desarrollo de la mina Sosa Méndez, donde la unión de voluntades públicas y privadas están potenciando la extracción de uno de los comodities más valiosos y estratégicos del mercado internacional», comentó.Explicó que con la producción de este metal se financia el Servicio Exterior, así como la participación de delegaciones venezolanas en competencias internacionales.«Este año, esperamos nosotros, con esfuerzo propio, un incremento del 30% en la producción de oro y con ese 30% abrimos la puerta también, a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales, que nos permita la captación de importante flujo de inversión internacional», dijo la mandataria.De igual forma, durante la reunión resaltó que la producción de carbón registró un crecimiento de 260% en 2025 y que para este año el Ejecutivo nacional proyecta un alza superior al 100%.*Banca y Negocios con información de Unión Radio y Prensa Presidencial, YouTube