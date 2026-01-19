Vicepresidente Sectorial Diosdado Cabello Rondón: “Este pueblo está tranquilo y en paz porque está la Revolución Bolivariana”

19 de enero de 2026.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, destacó que la paz prevalece en el país, lo que permite continuar con la normal cotidianidad de nuestra nación, luego del brutal ataque militar estadounidense efectuado contra Venezuela, que ocasionó el secuestro del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente, Cilia Flores.

“Este pueblo está tranquilo y en paz porque está la Revolución Bolivariana”, enfatizó Cabello Rondón, quien reiteró que el reciente decomiso de casi 7 toneladas de droga en el río Orinoco, en el estado Bolívar, así como la activación de los 181 cuadrantes de paz en el estado Apure, son parte del normal desenvolvimiento de las actividades que realizan los órganos de seguridad del país en beneficio del derecho de la población a vivir en un clima de calma y sosiego.

De igual manera, resaltó que el hecho de que no se haya realizado ni una sola manifestación en apoyo al ataque militar norteamericano contra el país evidencia que predomina un ambiente pacífico dentro del territorio nacional.

“Aquí no nos detenemos para nada y seguimos avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas”, expresó el titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón.