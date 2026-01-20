(VIDEO) Activistas denuncian que el número de muertos por la represión de las protestas en Irán supera ya los 4.000

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, teme que la cifra aumente a medida que se filtre información de un país que sigue atenazado por la decisión del Gobierno de cerrar internet.

El número de muertos en la represión de las autoridades durante las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país supera ya los 4.000, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

El grupo de derechos humanos revisó el martes la cifra de muertos hasta al menos 4.029, añadiendo que 3.786 eran manifestantes, 180 eran miembros de las fuerzas de seguridad, 28 eran niños y 35 eran personas que no se manifestaban.

El organismo ha sido preciso a lo largo de los años de manifestaciones y disturbios en Irán, basándose en una red de activistas dentro del país que confirma todas las víctimas mortales notificadas.

Temen que la cifra aumente mucho más a medida que la información se filtre fuera del país, aún atenazado por la decisión del Gobierno de cerrar internet. Las autoridades iraníes no han precisado el número de víctimas mortales, pero el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, reconoció por primera vez el sábado que las protestas habían dejado "varios miles" de muertos, y culpó de ello a Estados Unidos.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos también informó de que más de 26.000 personas habían sido detenidas. Los comentarios de los funcionarios han hecho temer que algunos de los detenidos sean ejecutados.

Un grupo de personas quema banderas de Estados Unidos e Israel durante una concentración de apoyo al gobierno iraní en Estambul, 18 de enero de 2026. AP Photo

Las tensiones con Estados Unidos siguen siendo elevadas

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, vio retirada su invitación para hablar en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a causa de las muertes. "Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas de civiles en Irán en las últimas semanas significa que no es correcto que el gobierno iraní esté representado en Davos este año", informó el foro.

Araghchi denunció la decisión, diciendo que el foro "canceló" su aparición en Davos "en base a mentiras y presiones políticas de Israel y sus apoderados y apologistas con sede en Estados Unidos".

La Conferencia de Seguridad de Múnich también retiró su invitación a funcionarios del Gobierno iraní por la represión. Las tensiones siguen siendo altas entre Estados Unidos e Irán por la represión después de que el presidente Donald Trump trazara dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán llevara a cabo ejecuciones masivas tras las manifestaciones.

Trump ha prometido en repetidas ocasiones intervenir en caso de que su Administración evalúe que Irán ha cruzado esas líneas. El portaaviones USS Abraham Lincoln y su flotilla, que días antes habían estado en el Mar de China Meridional, pasaron por Singapur durante la noche para cruzar el estrecho de Malaca, lo que le sitúa en una ruta que podría llevarle a Oriente Medio, según informan medios estadounidenses.