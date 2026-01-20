Atilio Borón: el secuestro del presidente es la liquidación del orden mundial

El politólogo argentino Atilio Borón afirmó que las pretensiones de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos, sumadas a la agresión contra Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores el pasado 3 de enero, representan "un golpe brutal, final y la liquidación del orden mundial".

Pese a la gravedad del secuestro, Borón enfatizó que la institucionalidad del país y del chavismo permanece "absolutamente intacta".

Asimismo, criticó duramente la entrega del Premio Nobel a la dirigente de ultraderecha María Corina Machado, calificándola como una figura sin respaldo real.

Según el analista, el propio Trump ha decidido ignorarla para intentar negociar con quienes ostentan el control efectivo del Estado venezolano. "Trump se dio cuenta de que María Corina no representa a un sector significativo (…) por eso dice: voy a negociar con los que realmente tienen el control", afirmó.

Borón describió a Trump como un actor "insaciable" y "desorientado", destacando su reciente publicación en Truth Social donde se autoproclama "Presidente en ejercicio de Venezuela", "pone así con letras bien grandes, y al segundo renglón, 47º presidente de los Estados Unidos de América, o sea, acá hay un problema, ¿verdad?", expresó en una entrevista a Telesur.

El politólogo resaltó que el sistema multipolar anticipado por el Comandante Hugo Chávez es actualmente una realidad irreversible. En este contexto, destacó el rol de China como una superpotencia tecnológica inalcanzable que ya ha adquirido petróleo venezolano.

"Ahora se lo van a arrebatar; digo, es difícil. Estados Unidos la tiene muy, muy, muy difícil en América Latina y China no es un actor del cual se puedan desprender fácilmente", puntualizó Borón, señalando las limitaciones del poder estadounidense frente a los nuevos ejes globales.