Aníbal Bellorín es el nuevo presidente de Conviasa

Anibal Bellorin, nuevo presidente de Conviasa

19 de enero de 2026.- El el G/B aviación Aníbal Rafael Bellorín Pereira fue designado Presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A Conviasa, en sustitución de Ramón Velázquez Araguayán.



La designación surge luego del nombramiento del vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo Ministro para el Transporte, el pasado 16 de enero.



La Aerolínea Pionera de Venezuela Aeropostal destacó la felicitación a Bellorín, dirigida por su Presidente GD. Arturo Táriba.



"Le auguramos que cada proyecto se traduzca en grandes éxitos en su gestión", escribió.



Aníbal Rafael Bellorin Pereira fue nombrado Comandante del Grupo Aéreo Presidencial N 4 en noviembre de 2024.