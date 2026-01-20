Rusia confirma comunicación permanente con la presidenta encargada de Venezuela

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó este lunes 19 de enero que Rusia sostiene una comunicación permanente mediante canales diplomáticos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El alto funcionario señaló que, aunque el presidente ruso, Vladímir Putin no tiene programada una llamada telefónica inmediata, esta se organizará sin demora de ser necesario para fortalecer la coordinación entre ambas naciones.

Peskov reiteró la posición de su país con respecto a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela perpetrada el pasado 3 de enero, calificándola una vez más de «ilegal», al tiempo que hizo un llamado a respetar la soberanía y la integridad territorial del país suramericano. La acción afectó infraestructuras estratégicas y urbanismos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 víctimas mortales, incluidos 32 ciudadanos cubanos que conformaban el esquema de custodia presidencial.

Las declaraciones de Peskov se producen en línea con las del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien en días pasado subrayó la «larga historia de buenas y estratégicas relaciones» que unen a Moscú y Caracas, añadiendo que ambos países son «fieles a los acuerdos firmados».

Lavrov enfatizó que Rusia observa «con gran interés, preocupación y simpatía» cómo el liderazgo venezolano defiende con firmeza su participación en las relaciones internacionales "como un Estado soberano e independiente" tras la brutal agresión militar de Estados Unidos contra la nación suramericana el 3 de enero pasado y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, esto al tiempo que demuestra flexibilidad y expresa su disposición al diálogo con Estados Unidos.

Esta postura reitera el respaldo de Moscú a Caracas en el ámbito geopolítico.

El canciller también manifestó la esperanza de que los países interesados en mantener relaciones con Venezuela, "incluido Estados Unidos, respondan con reciprocidad y respeten también estos principios que, en mi opinión, deberían tener un carácter universal".

"Con Venezuela nos une una larga historia de buenas relaciones estratégicas. Estamos comprometidos con los acuerdos que fueron alcanzados", expresó Lavrov en rueda de prensa, subrayando la solidez de la alianza bilateral.

También en días pasados, el canciller Yván Gil recibió al embajador de la Federación de Rusia, Sergey Mélik-Bagdasárov, quien transmitió un firme mensaje de solidaridad del presidente Vladímir Putin tras el secuestro del mandatario venezolano y su esposa

Durante el encuentro, ambos diplomáticos evaluaron las consecuencias de la incursión armada ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, El representante del Kremlin manifestó su absoluto rechazo al uso de la fuerza unilateral y posicionó a Rusia como un aliado fundamental para denunciar estos crímenes ante organismos internacionales, calificando la acción de Washington como una violación ilegal de la inmunidad presidencial y la soberanía nacional.

Moscú y Caracas acordaron blindar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y profundizar la cooperación binacional en sectores estratégicos como energía, defensa y salud durante este 2026. El embajador Mélik-Bagdasárov destacó que Rusia se mantiene vigilante ante posibles escaladas bélicas en el continente americano, rechazando igualmente las amenazas de la Administración de Donald Trump contra otras naciones de la región.

Esta ratificación de apoyo internacional fortalece la postura de la diplomacia de paz venezolana y brinda un aliciente moral a la movilización popular que exige el retorno del orden constitucional.