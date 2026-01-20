Eduardo Sánchez: EEUU pretende convertirnos en una colonia y pareciera que lo está logrando por la colaboración del Gobierno

20-01-26.-Para el sindicalista Eduardo Sánchez, presidente del Sinatra- UCV, lo que ha ocurrido durante todo el mes de enero, desde la incursión militar estadounidense hasta los acuerdos petroleros de la administración de Donald Trump con el Gobierno venezolano, es considerado como una “intromisión” por parte del Ejecutivo norteamericano en los asuntos internos de Venezuela el cual es rechazado de manera categórica por el dirigente.

De acuerdo a Sánchez, la intención de los funcionarios estadounidenses en Venezuela es “robarse” y desmantelar a Venezuela de la cantidad de recursos naturales que posee.

“Nosotros rechazamos cualquier intento de cualquier potencia extranjera de soslayar el suelo patrio, pues consideramos que eso es una intromisión en los asuntos internos, pero no solamente intromisión política, sino intromisión militar que ha dejado más de 100 muertos venezolanos como consecuencia, bueno, de una pretensión antiimperialista que sencillamente pretende robarse los recursos naturales de este país. Nosotros rechazamos contundentemente eso”, dijo en declaraciones ofrecidas a Contrapunto.com.

En este sentido, el sindicalista agregó que el presidente Trump pretende convertir a Venezuela en una colonia que le sirva a los intereses norteamericanos y, a su juicio, esto se está logrando producto de lo que llamó como “colaboración” de la administración de Delcy Rodríguez con el Gobierno estadounidense.

“Ahorita hay un dilema, ¿colonia o República? El gobierno norteamericano pretende convertirnos en colonia y pareciera ser que lo está logrando producto de la colaboración que están haciendo algunos elementos que hoy están en el gobierno”, mencionó

Ante esto, el gremialista hizo un llamado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que convoque al país a un “Gobierno de unidad nacional” que esté en contra “del intento de colonización» y que, a su vez, se llame a un proceso electoral, dentro del marco que establece la Constitución venezolana.

Sumó que un proceso de reconciliación en Venezuela pasa por la libertad de los presos políticos que registra el Gobierno venezolano y, también, generar las condiciones para que los migrantes regresen al país. Para esto, es necesario un incremento salarial “que dignifique” a las personas el cual, enfatizó, no puede ser menor de 500 dólares.

“El incremento salarial debe tener una retroactividad del 1 de enero, y los derechos que han sido conculcados deben serles regresados a la clase de trabajadores. Y además, nosotros los trabajadores, tenemos memoria y no olvidamos cómo han maltratado a la clase de trabajadores”, sentenció.