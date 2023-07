(VIDEO) Deyna Castellanos critica algunos aspectos sobre nueva imagen de la FVF

07-07-23.-La futbolista venezolana Deyna Castellanos se expresó este jueves sobre la nueva imagen de la Federación de Fútbol Venezolana (FVF). En un video publicado en sus redes sociales la delantera se refirió al nuevo himno y al video promocional que publicó la organización deportiva.Deyna reconoce como positivos algunos aspectos de tal “nueva imagen”, pero critica otrosCastellanos criticó que en el nuevo material de la FVF no fue tomado en cuenta buena parte de los equipos que según explicó, también forman parte de la federación.En esta presentación que hicieron, dos de esos equipos no salieron. Los jugadores de fútbol sala están haciendo un trabajo fantástico, los de fútbol playa están clasificados a las semifinales y están trabajando. Somos la misma selección. Esto no va en contra de los jugadores de fútbol masculino, no, para mí somos lo mismo”, explicó.“El tema es sacar a las jugadoras, al equipo femenino, al equipo de futsal, al equipo de playa. Mis compañeras van de mi lado, de mi mano, están aquí, no están detrás de mí, ellas van conmigo, ellas sudan la camiseta igual que yo. Esto sí me pareció bastante feo”, reveló.El hecho de que el mensaje de unión es para todo el país lo entiendo, pero inconscientemente o conscientemente, no lo sé, están separando a todos los equipos que la Federación representa. Al final todos los equipos representamos al mismo país así que, ojito con eso”, añadió.Por su parte, Deyna expresó que le gustó mucho el nuevo himno de la FVF, “Latidos Vinotinto”, una pieza interpretada por más de 330 músicos bajo la dirección de Andrés David Ascanio Abreu. En relación al escudo no quiso emitir opinión al respecto.Sobre el nuevo escudo, la joven futbolista señaló al principio del video que a ella no le correspondía decir si era un bonito diseño o no. “Del escudo no voy a hablar. No voy a decir si es bonito o si es feo, porque eso no me compete a mí”, dijo la atleta, de 24 años de edad.