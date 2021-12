Quién es Julianna Peña la "Venezuelan vixen" nueva campeona peso gallo de MMA en la UFC

La nueva campeona de Ultimate Fighting Championship (UFC) Julianna Nicole Peña, nació el19 de agosto de 1989 en Spokane, estado de Washington, EEUU, de padre venezolano y madre mexicana. Con una carrera en el mundo de las artes marciales se ha convertido en un fenómeno deportivo al derrotar ese sábado por sumisión en el segundo round a la campeona en la categoría peso gallo femenino, la brasileña Amanda Nune (12-4) y lleva un record de once peleas ganadas, contra cuatro perdidas.

"The venezuelan vixen*" es una exponente de la MMA, Mixed Martial Arts o Artes Marciales Mixtasn español, que mide 1,68 y pesa 61 Kg pertenece al equipo Sikjitsu, ella practica el estilo de lucha jiu-jitsu y comenzó su carrera como profesional en mayo de 2009, ganando cuatro peleas consecutivas, pero luegos sufrió una derrota en el 2012 con una compañera de equipo. Más tarde tuvo que abandonar el ring debido a un accidente, fue arrollada por un conductor ebrio, lo que la imposibilitó a pelear por diez meses. A su regreso debió bajar a la categoría mosca, donde volvió a perder. En agosto de 2013, fue seleccionada para el Ultimate Faighting Championship donde ha obtenido numerosas victorias, y cuya carrera se fortaleció al derribar a la número uno del mundo en el peso gallo, la brasileña Amanda Nune.

Peña está casada y tiene una hija de tres años, su padre es originario de Machiques, estado Zulia y tiene familia en Maracaibo, Caracas y Mérida, tiene muy bonito recuerdos de Venezuela, "Mi abuela tenía unos pájaros que parecía que podían hablar, eran como sus mejores amigos. Eran muy chistosos, podían hablar con ella. También ella nos cocinaba nuestro desayuno y cuando terminábamos ya estaba el almuerzo en el horno. Me trataban como una reina, las niñas son tratadas como princesas ahí, recuerdo mucho amor y muchas risas", recordó Peña, quien es la menor de cuatro hijas y muy aficionada a las arepas".

La luchadora dice que se ha inspirado en las mujeres de su familia en especial de su hermana, reportera de una canal televisión en EEUU y de su madre quien trabajó arduamente recogiendo fresas y manzanas en los campos de cultivo. "Ella tuvo que trabajar muy duro, ella me enseñó que todo lo puedo lograr, que nadie me puede decir lo que puedo o no hacer. Ella siempre fue un ejemplo a seguir cuando necesitaba a una mujer fuerte", indicó.

El UFC son las siglas de Ultimate Fighting Championship, que es la principal empresa estadounidense, promotora y organizadora de combates de artes marciales mixtas (MMA) mas grande y más importante del mundo. Los enfrentamientos de MMA son luchas donde se utilizan distintas técnicas de combate, provenientes de diferentes escuelas de artes marciales como boxeo, judo, jiu jitsu, lucha, kickboxing, muay thai, karate, judo y que también permite en última instancia usar sin limite alguno golpes, patadas, llaves y tomas de sometimiento. Es un combate donde dos atletas se enfrentan en una jaula bajo reglas estrictas que los protegen de daños severos, aunque a la vez permiten tanta acción que han convertido a las MMA en el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial. Dentro de las reglas de la MMA está prohibido golpear hacia abajo con la punta del codo. Golpes a la columna vertebral o la parte posterior de la cabeza. Patear el hígado con el talón. Golpes de cualquier tipo a la garganta, que incluyen, sin estar limitados a, agarrar la tráquea. Según algunos analistas deportivos, indican que a pesar de que sea un deporte muy agresivo es menos peligroso que el boxeo.

* La traducción del inglés al español, sería "zorra", pero en este caso tiene un significado de astucia y sagacidad.

Fuente: Agencias

