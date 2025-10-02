Pediatra venezolana en estado crítico en Chile tras ser agredida brutalmente por su expareja

02-10-25.-La pediatra venezolana Odalys Calderón permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Carlos Cisternas, en Calama, región de Antofagasta, Chile, tras sufrir un ataque, al parecer, por parte de su expareja.El hecho ocurrió el lunes 22 de septiembre, cuando Calderón no acudió a su puesto de trabajo en el área de Emergencia del hospital. Alarmados por su ausencia, colegas y amistades intentaron comunicarse con ella.Ante la falta de respuesta, decidieron acudir a su apartamento en el centro de Calama, donde la encontraron tendida en el suelo, inconsciente y con evidentes signos de violencia y abuso, informó el medio local Diario Digital El América.Investigan posible intento de feminicidio contra pediatra venezolana en ChileMedios chilenos señalan que el ataque contra la pediatra venezolana fue perpetrado por su expareja, a quien describen como una persona “influyente en la comunidad”, por lo que el caso estaría siendo investigado como un intento de feminicidio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI) ni por el Ministerio Público.Hasta el 29 de septiembre se mantenía hermetismo sobre la investigación. Medios locales señalaron que la pediatra habría sufrido muerte cerebral, aunque esta versión no ha sido confirmada.Amigos informaron que la familia de la doctora viajó el martes 30 de septiembre a Calama para acompañarla en el hospital.