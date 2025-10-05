Muere joven enfermera que fue quemada con gasolina en Yaracuy por su pareja

Roxana Parra Credito: Web

05-10-25.-La joven enfermera Roxana Parra, de 25 años, no logró sobrevivir a las quemaduras que sufrió en varias partes del cuerpo, tras ser quemada con gasolina por su pareja sentimental, de 50 años. La muchacha murió el viernes 3 de octubre en la Unidad de Caumatología del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara.



Parra fue agredida el 28 de septiembre cuando se encontraba en su residencia en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar, estado Yaracuy.



Este domicilio fue acondicionado en un antiguo galpón en la entrada de la localidad, según publicaron medios regionales. En esta vivienda su pareja la prendió en candela, en medio de una pelea.



El victimario fue detenido por la policía horas después. La fiscalía lo imputó por feminicidio agravado en grado de frustración, antes de que la joven muriera, y un tribunal de control le dictó medida privativa de libertad, informó Yaracuy al Día.



“Ahora, sí te vas a morir”



Antes de morir, Roxana Parra contó lo sucedido, según un video que fue publicado en redes sociales.



La joven narró que su pareja agarró un cuchillo y la amenazó con matarla, mientras le decía que la quería.



En medio de la diatriba, el individuo, quien estaba ebrio, le echó gasolina, encendió un yesquero y se lo acercó.



Roxana Parra salió del inmueble a pedir auxilio, mientras las llamas se propagaban en su cuerpo, y se cubrió con tierra. El hombre la alcanzó y la zarandeó. “Ahora si te vas a morir”, le gritó.



La muchacha logró escapar de su agresor y corrió hasta la vía principal. Un motorizado se detuvo y la trasladó hasta el hospital de Aroa. Después fue referida al hospital de Barquisimeto.



Los vecinos contaron a medios regionales que la pareja estaba discutiendo porque Parra quería terminar con la relación marital. El hombre también incendió el galpón donde vivían.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 568 veces.

La fuente original de este documento es:

el pitazo (https://elpitazo.net/sucesos/muere-joven-enfermera-que-fue-quemada-con-gasolina-por-su-pareja-el-victimario-esta-detenido/)