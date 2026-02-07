(VIDEO) Exfutbolista venezolana Fátima Lobo denuncia abuso sexual por exentrenador de la selección femenina

07-02-26.-En un testimonio público, la exfutbolista venezolana Fátima Lobo se sumó a las múltiples denuncias contra el exentrenador Kenneth Zseremeta, acusándolo de abuso y acoso físico, psicológico y sexual durante su tiempo en la selección nacional femenina.A través de un video publicado en sus redes sociales, Lobo, hoy retirada del fútbol profesional y quien fue internacional con la Vinotinto, relató cómo el técnico, actualmente inhabilitado de por vida por la FIFA por estos hechos, se aprovechó de su poder sobre ella cuando era una adolescente.Lobo llegó a la selección con apenas 13 años. Explicó que Zseremeta, tras ganarse su confianza inicial, comenzó a abusar de su autoridad. «Nosotras entrenábamos hasta 4 veces al día y te sobrecargas muscularmente«, contó. «Él llegaba a mi cuarto y me decía que me tenía que dar un masaje para rendir. Comenzaba y, a medida que iba avanzando, comenzaba a rozarte tus partes íntimas. Era algo incómodo, pero no tenía el valor o la madurez para hablar de esto».La exjugadora detalló la profunda manipulación psicológica a la que fue sometida, estrategia común en los abusadores para silenciar a sus víctimas. «Al pasar el tiempo, esta persona se te iba metiendo en tu mente a tal punto que cuando hablé con la psicóloga, yo le dije que era mi amigo«, confesó Lobo, revelando cómo el acosador normalizó el abuso y distorsionó su percepción de la realidad.El testimonio de Fátima Lobo se suma al de un grupo de futbolistas que en 2021 destaparon el caso, lo que llevó a una investigación de la FIFA y a la sanción definitiva contra Zseremeta. Su valentía al hablar, años después, subraya el trauma duradero que provocan estos abusos y la necesidad de continuar con los mecanismos de protección y justicia en el deporte.