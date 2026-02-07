Alertan que el proyecto de Ley de Amnistía contiene “omisiones graves”: “No deroga el marco legal represivo vigente”

07-02-26.-La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de la oposición mayoritaria de Venezuela, cuestionó este viernes 6 de febrero, las «omisiones graves» y exclusiones de casos en el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobado el jueves en primera discusión en el Parlamento.En un comunicado publicado en X, la PUD afirmó que el texto tiene «omisiones graves», como la exclusión de «amplios grupos de presos políticos civiles y militares» o de períodos de «significación histórica» que no forman parte de las coyunturas cubiertas por la ley.La plataforma señaló que el proyecto no deroga legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideró, forman parte del «marco legal represivo» venezolano; agregó que tampoco garantiza el «retorno seguro» de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores.Asimismo, consideró «preocupante» que la aplicación de la amnistía quede bajo la responsabilidad del Ministerio Público y el sistema de justicia actual que, aseguró, «han sido instrumentos de la persecución política».«No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento», señaló la organización.La agrupación insistió en que se debe dar libertad a todos los presos políticos de forma «inmediata y sin más dilaciones», además insistió en que una amnistía «incompleta o condicionada» no se puede considerar como «verdadera».