Gaceta Oficial 43.300 miércoles 21 de enero 2026

Gaceta Oficial 43300, miércoles 21 enero 2026.
Official Gazette 43300, Wednesday, January 21, 2026.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto 5223, que nombra a las ciudadanas y ciudadano que en él se mencionan, para ocupar los cargos que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Decreto 5224, que nombra a José Gregorio Pérez Piccone, como Presidente de la Corporación Socialista del Cemento S.A. (CSC), en condición de Encargado, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Resolución que designa a Rubens David Salom Salazar, como Director de Servicios Generales, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en condición de Encargado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Resolución que designa al Teniente Coronel Marlon Gustavo Valbuena Arrieta, como Director de la Dirección de Administración y Logística, de la Guardia de Honor Presidencial.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
FONDAS
Providencia que designa a Helga Yelitza Davalillo Caraballo, como Gerente General, del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS).
Providencia que designa a Jesús Argenis Espinoza Morillo, como Consultor Jurídico, del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS).
Providencia que designa a Pedro José Amaya Lomgart, como Auditor, en calidad de Encargado, del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS).
Providencia que designa a Verónica del Valle Lezama Ramírez, como Gerente de la Oficina de Gestión Humana, del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución que designa a Beatriz Avendaño Terán, como Directora General del Despacho, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Resolución que designa a Jessica Yenyre Sosa Bernal, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Resolución que designa a Valle Teresa Bompart Hernández, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Resolución que designa a Amanda Beatriz Abreu Catalá, como Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Resolución que designa a Jonatán David López Oquendo, como Director General de Comunicación Digital, adscrito al Viceministerio de Planificación y Estrategia Comunicacional, de este Ministerio.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución que corrige por error material la Resolución 01-00-000304, de fecha 27 de noviembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43280 del 18 de diciembre de 2025.
