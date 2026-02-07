Fiscal Saab asegura que la Ley de Amnistía incluirá a todos los sectores políticos

07-02-26.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó este viernes que la Ley de Amnistía en discusión tendrá un alcance amplio e incluirá tanto a dirigentes opositores como a figuras vinculadas al chavismo, por hechos ocurridos entre los años 1999 y 2026.Durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas, Saab señaló que el Ministerio Público y el Poder Ciudadano han participado activamente en el proceso, aportando criterios técnicos y propuestas orientadas a consolidar un clima de entendimiento nacional. A su juicio, el momento actual exige “experiencia, voluntad política y compromiso con la paz”.El fiscal subrayó que la institución que encabeza ha puesto a disposición de la Asamblea Nacional todos los elementos necesarios para que la normativa pueda concretarse y convertirse en un instrumento “trascendental” dentro del proceso político del país.Saab insistió en que no se trata de una amnistía sectorial, sino de una medida general destinada a abarcar a todos los actores políticos que hacen vida en Venezuela, sin distinciones ideológicas. En ese sentido, recalcó que el propósito central de la ley es favorecer la reconciliación, promover el debate político por vías democráticas y dejar atrás escenarios de confrontación violenta.