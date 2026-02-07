(VIDEO) Jorge Rodríguez a familiares de presos políticos en Zona 7: "Entre martes y viernes estarán todos sueltos"

07-02-26.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, prometió este viernes a familiares de presos políticos en Zona 7 que entre martes y viernes los excarcelarán «a todos».Los parientes de los presos políticos mantienen una vigilia constante desde hace varias semanas a las afueras de la sede de Zona 7. Rodríguez charló brevemente con los presentes para revelar la fecha estimada en la que sus seres queridos obtendrán finalmente la libertad.​«Esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos», sentenció Rodríguez ante la multitud congregada. La noticia provocó una explosión de júbilo inmediata entre los ciudadanos que aguardan por noticias de los privados de libertad.​El parlamentario solicitó a los familiares que elaboren una lista detallada sobre los reclusos que permanecen dentro de las instalaciones de Zona 7. «Nos vemos el lunes», indicó el diputado al despedirse, dejando abierta la posibilidad de iniciar nuevas mesas de conversaciones.​Estas palabras se produjeron poco después de que el legislador instara a sus compañeros a oír los testimonios de las víctimas. Rodríguez realizó esta petición durante un encuentro oficial de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).​«Váyanse a las calles a discutir la Ley de Amnistía y escuchen a las víctimas. Escuchen a los familiares de los privados de libertad», ordenó el dirigente a su militancia. El diputado aseguró que todas las propuestas son necesarias para el debate legislativo que se avecina.​«Traigan todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas para la segunda discusión de la ley», afirmó Rodríguez sobre el proceso. El político enfatizó que la participación de los afectados es clave para alimentar el contenido de la nueva normativa de amnistía.