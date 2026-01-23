Padrino López: "Venezuela se ha convertido en un laboratorio para el uso de armas por parte de EEUU"

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves 22 de enero que Venezuela se ha convertido en un laboratorio para el uso de armas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

"Venezuela se ha convertido en un laboratorio para el uso de armas por parte del gobierno de los Estados Unidos", destacó Padrino durante el acto de entrega y recepción de la dirección de las academias militares de Venezuela, adscritas a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Igualmente, señaló que nuestro país, el pasado 3 de enero, fue víctima de un bombardeo sistemático, dirigido desde la nación norteamericana, asistido por inteligencia artificial del nivel más alto jamás visto en el planeta.

"El presidente de los Estados Unidos admitió que habían utilizado armas que nunca han usado en campos de batalla, que nadie tenía en el mundo. Esa tecnología la usaron contra el pueblo el 3 de enero de 2026", agregó el funcionario.

"Venezuela fue el laboratorio de esa agresión que todos conocemos que tuvo como consecuencia el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama, Cilia Flores", agregó.