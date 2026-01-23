Gaceta Oficial 43.289 martes 06 de enero 2026

Gaceta Oficial 43289, martes 6 de enero de 2026

Official Gazette 43289, Tuesday, January 6, 2026

SUMARIO 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL 

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 316:2025 BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CON RESALTES. REQUISITOS. (5ta. Revisión). 

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 65:2025 CONVERSIÓN DE UNIDADES. CÁLCULOS BÁSICOS. (1ra. Revisión). 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

FUNDACIÓN MISIÓN HÁBITAT 

Providencia que designa a Elker Darío Bonilla Camacho, como Gerente (E) de la O????cina de Gestión Administrativa, de la Fundación Misión Hábitat. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Resolución que traslada a Jhon Anderson Hernández Colmenarez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto. 

Resolución que traslada a Génesis Sarahí Peralta Sánchez, como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Municipal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia territorial en el municipio Iribarren y sede en la ciudad de Barquisimeto, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial. 

Resolución que traslada a Lorena Ramona Valderrama Bastidas, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Novena del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Acarigua. 

Resolución que traslada a Mary Carmen Díaz Hernández, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer y sede en Guarenas. 

Resolución que traslada a Yohendris Elizabeth Gallardo Gallardo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto. 

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Andrés Jonás Rebolledo Gamarra, en la Fiscalía 45 Nacional Plena. 

Resolución que designa a Antonio Guaicaipuro Guerrero Peñalver, como Director Contra las Drogas, adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada. 

Resolución que designa a Antonio Guaicaipuro Guerrero Peñalver, como Director Contra la Extorsión y el Secuestro (Encargado), adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada. 

Resolución que designa a Mariangel Coromoto Muñoz García, como Directora General para la Protección de la Familia y la Mujer. 

Resolución que designa a Mariangel Coromoto Muñoz García, como Directora para la Defensa de la Mujer (Encargada), adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer.

 

