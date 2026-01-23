El CNP rechaza la condena de 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado

23-01-26.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela rechazó este jueves la condena de 15 años de prisión contra el estudiante de comunicación social Juan Francisco Alvarado, calificando el hecho como una acción que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio democrático en el país.A través de un comunicado en X, el CNP denunció la contradicción entre esta sentencia y el discurso oficial sobre una “supuesta” liberación de presos políticos, así como los recientes llamados públicos al “perdón” por parte del gobierno.“No hay reconstrucción sin la #prensalibre ni un verdadero ejercicio democrático”, expresó el gremio, subrayando la importancia de garantizar el derecho a informar y ser informado.Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 luego de denunciar a través de redes sociales y de la aplicación gubernamental VenApp el desbordamiento de aguas negras y el deterioro de transformadores eléctricos en su comunidad.A pesar de tratarse de un civil, permanece recluido en el Comando de la Guardia Nacional en Guanare, estado Portuguesa, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).El estudiante fue acusado de “incitación a la rebelión” y “odio”, cargos que organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos consideran infundados y parte de una política de represión digital conocida como “patrullaje cibernético”.Finalmente, el Sntp recordó que Alvarado es uno de los cinco periodistas que permanecen detenidos en Venezuela, tras la excarcelación de otros 19 trabajadores de la prensa desde el pasado 8 de enero.