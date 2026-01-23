Lula da Silva: Trump quiere dominar al mundo a través de las redes sociales

El presidente de Brasil, Liz Inácio da Silva criticó duramente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al considerar que quiere dominar al mundo a través de las redes sociales, pues todos los días dice algo y todos los días el mundo habla de lo que dijo".

Durante un acto realizado en el estado de Rio Grande do Sul, al mandatario brasileño le pareció «fantástico» que el presidente Trump quiera gobernar el mundo a través de Twitter, la red social del pajarito azul, ahora denominada X.

Aunque, señaló: "¿Creen qué es posible? ¿Es posible tratar a las personas con respeto si no las miro a la cara, si las considero objetos y no seres humanos?".

Lula: necesitamos recuperar el humanismo

En ese sentido, valoró las relaciones humanas e instó a la población a desconectarse de las redes sociales durante periodos más largos, ya que "necesitamos recuperar el humanismo", puntualizó.

De igual modo, en la entrega de mil 276 viviendas, como parte del programa Minha Casa, Minha Vida, el presidente Lula reprochó a la "industria de mentiras muy poderosa" construida por la derecha, liderada por Donald Trump.

Para muestra, ejemplificó con el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2024, cuando fueron enviados unos dos mil millones de mensajes en la última semana previa a los comicios, por parte de los responsables de la campaña de Trump, siendo la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris.

En ese contexto, Da Silva reflexionó sobre el uso excesivo de teléfonos celulares y del desarrollo de una vida cada vez más individualista.

EE.UU: industria de mentiras poderosa

Asimismo, precisó: "Si quiero comida, la pido por teléfono. Si quiero pagar una cuenta, la pago por teléfono". También refirió que en los grupos de WhatsApp se cuentan todo lo que se hace diariamente, y calificó de "puros chismes. Y la derecha lo sabe, y por eso tienen una industria de mentiras muy poderosa".

Las declaraciones críticas del Mandatario brasileño se dieron el mismo día en que Trump confirmó haber invitado a Lula a formar parte del polémico Consejo de Paz.

También, el fin de semana pasado, el presidente de Brasil publicó un artículo en el diario The New York Times, en el que condenó el ataque de estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, advirtiendo sobre los riesgos del uso de la fuerza militar en el ámbito internacional.