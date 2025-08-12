Canciller de Turquía: "Netanyahu se ahogará en sangre"

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, lanzó contundentes declaraciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurando que este "se ahogará en la sangre" de las personas que han muerto en la Franja de Gaza.

"Se ahogará en la sangre de las personas a las que atacó y masacró", declaró Fidan este sábado durante una rueda de prensa junto con su homólogo egipcio, Badr Abdellaty. Resaltó que el país hebreo "tiene una mentalidad fascista" y que no solo planea hacerse con todo el territorio de Gaza, sino también con el de los países vecinos; y añadió que, aun así, la "opresión" israelí eventualmente llegará a su fin.

Las declaraciones de Fidan surgen un día después de que se aprobara el plan de Israel para ocupar toda la ciudad de Gaza, que incluye expulsar a sus residentes y llevar a cabo una ofensiva terrestre. Con respecto a esto, Fidan afirmó que "Palestina pertenece a los palestinos" y que "cualquier intento de expulsarlos de su tierra es nulo y no tiene valor".

Asimismo, se producen en medio de las constantes denuncias por la hambruna en el enclave. A pesar de que el primer ministro israelí ha insistido en que no existe tal situación, algunos reportes muestran que la población del enclave se ha visto sometida a condiciones de vida extremas y sin acceso a derechos básicos, debido a la negativa de abrir los canales humanitarios.

El propio presidente de EE.UU., Donald Trump, le habría gritado a Netanyahu por esta postura, luego de que el líder israelí asegurara que la hambruna es un invento del grupo palestino Hamás, según reportó NBC News el viernes.