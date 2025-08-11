Venezuela condena el vil asesinato del equipo de prensa de Al Jazeera por el ejército genocida de Israel

La República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial condenando en los términos más categóricos el "vil y premeditado asesinato" de un equipo de prensa de la cadena Al Jazeera en Gaza este fin de semana.

El ataque, perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes, arrebató la vida a los periodistas Anas al-Sharif y Mohammad Qreiqaa, a los fotógrafos Ibrahim Dhahir y Moamen Aaliwa, y al conductor Mohammad Noufal.

El incidente ha cobrado una dimensión aún mayor luego de que Israel confesara que el ataque fue dirigido directamente contra el periodista Anas al-Sharif, a quien acusó de ser miembro de Hamás.

En el comunicado, Venezuela expresó su profunda solidaridad con los familiares de las víctimas, con Al Jazeera y con todos los periodistas que "arriesgan su vida para romper el cerco mediático y mostrar al mundo el genocidio que el régimen israelí comete contra el pueblo palestino". El gobierno venezolano calificó el ataque como un "crimen de guerra" que viola el Derecho Internacional Humanitario y las normas que protegen a los comunicadores en zonas de conflicto. Este acto, según el texto, forma parte de una "estrategia sistemática para silenciar a la prensa y ocultar sus crímenes".

Venezuela reiteró su "inquebrantable apoyo a la causa palestina" y exigió un "cese al fuego inmediato". El comunicado concluye instando a la comunidad internacional y a los organismos de justicia a "romper la pasividad y actuar con firmeza para detener esta masacre e investigar y sancionar a los responsables".

Asimismo, resaltó que «este ataque selectivo es parte de una estrategia sistemática para silenciar a la prensa y ocultar sus crímenes».

«Este acto de barbarie viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y las normas que protegen a los comunicadores en zonas de conflicto. El asesinato de periodistas es un crimen de guerra que busca imponer el terror y atenta contra el derecho de los pueblos a la verdad»- subraya el comunicado oficial.

Finalmente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela «reitera su inquebrantable apoyo a la causa palestina y exige un cese al fuego inmediato e insta a la comunidad internacional y a los organismos de justicia a romper la pasividad y actuar con firmeza para detener esta masacre e investigar y sancionar a los responsables».

Cabe destacar que en horas de la noche de este domingo se produjo un ataque selectivo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a periodistas de Al Jazeera.