(VIDEO) Venezolano con parole humanitario es arrestado en su vivienda por funcionarios de inmigración en EEUU

01-05-25.-Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos arrestaron al migrante venezolano, Ronald Maldonado, quien entró a este país con parole humanitario.Los oficiales irrumpieron en la vivienda de Maldonado en Georgia, según se observa en un video publicado por Univisión. El momento fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia.“Cuando yo medio abro, ellos lo hicieron de golpe y se salió el seguro de la puerta”, señaló Norma Villegas, suegra de Maldonado, a Univisión, el martes 29 de abril.Según los oficiales de ICE, Maldonado tenía una supuesta orden de deportación; no obstante, Shirley Zambrano, abogada del venezolano, aseguró que a su cliente le violaron sus derechos.Zambrano cuestionó que los oficiales hayan ingresado al inmueble sin tener una autorización firmada por un juez.Explicó que Maldonado deberá defender su caso ante un juez de inmigración, en un juicio que se fijó para junio de 2025.Hasta esa fecha permanecerá en un centro de detención para migrantes, porque no le permiten salir bajo fianza, debido a que se trata de un caso reciente de parole humanitario, indicó Zambrano.Entrada legalRonald Maldonado llegó a Estados Unidos hace dos años con un parole humanitario, patrocinado por un amigo.Se trata de una figura legal implementada por el gobierno del expresidente Joe Biden para reducir las entradas irregulares por la frontera con México.Se estima que 532 mil personas se vieron beneficiadas con esta medida, que les concedía una permanencia legal en Estados Unidos durante un lapso de dos años. No obstante, este programa fue eliminado por la actual administración de Donald Trump.La abogada de Ronald Maldonado reiteró que el procedimiento fue ilegal y defendió la reputación de su cliente.¿Cuándo podré ver a mi muchacho?”Los familiares de Maldonado están angustiados. Su madre Zaira Barrios expresó su preocupación por las posibles consecuencias del arresto de su hijo. Teme que lo envíen a El Salvador.“Si lo mandan para allá -en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador- ¿cuándo podré ver a mi muchacho?”, dijo a Univisión. Detalló que su hijo tiene tres tatuajes, pero no es delincuente.Esta salvedad la hace a propósito de que las autoridades estadounidenses vincularon a 238 venezolanos con el grupo delictivo Tren de Aragua principalmente por sus tatuajes.Estos migrantes hoy se encuentran en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras ser deportados.