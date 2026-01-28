Izquierda opositora realizó acto, con entrega de carta a la Defensoría del Pueblo

Caracas, 28 de enero de 2026.- Con la presencia de algunos militantes y activistas, militantes y transeúntes, se llevó a cabo la actividad convocada para hoy miércoles 28 de enero por un conjunto de organizaciones de la izquierda opositora al gobierno venezolano y a la intervención imperialista. Consistió en una concentración en la plaza Morelos, con visita colectiva a la Defensoría del Pueblo (ubicada en el mismo lugar), como acción de protesta en "¡Rechazo a la agresión militar y la ofensiva imperialista!" , diciendo "¡No a la colaboración neocolonial del gobierno nacional con Trump!" y exigiendo "¡Libertades democráticas para enfrentar las pretensiones neocoloniales y luchar por los derechos del pueblo trabajador!".

Entre las organizaciones políticas que promovieron esta iniciativa se encuentran las siguientes: PPT- APR, Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), Marea Socialista, Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Revolución Comunista (como parte del espacio unitario identificado como Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo), y también el Movimiento Popular Alternativo (MPA), la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), el Bloqueo Histórico Popular (BHP) y la Unidad Socialista de Los Trabajadores (UST).

Al finalizar el acto, con pancartas, consignas e intervenciones, fue entregada una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, contentiva de los planteamientos y exigencias de las organizaciones que la suscriben, referidas a la situación nacional imperante en Venezuela a partir de la intervención militar estadounidense ordenada por el gobierno de Donald Trump e igualmente alusiva a algunos de los reclamos democráticos y sociales que consideran más importantes y urgentes en estos momentos.

Carta entregada en la Defensoría:

Defensor del pueblo Alfredo Ruiz

Por medio de la presente, un conjunto de organizaciones políticas y activistas sociales y sindicales, que nos reivindicamos antiimperialistas, desde el espacio "Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo" y otras corrientes de izquierda" nos dirigimos a usted para reclamar su atención como Defensor del Pueblo ya que consideramos que los intereses genuinos de la nación y más en concreto, nuestra suerte como pueblo venezolano, se encuentran en enorme riesgo ante la crisis que actualmente nos está tocando vivir y enfrentar.

Como perfectamente sabemos, nuestro país fue atacado la madrugada del 3 de enero de este 2026 por fuerzas militares estadounidenses, con el saldo de varias instalaciones civiles y militares bombardeadas, un número de muertes sin precisar oficialmente, pero que según información extra oficial superan los 100 asesinatos y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.

Quienes aquí nos expresamos dejamos en claro que rechazamos tajantemente la agresión militar imperialista de los Estados Unidos contra Venezuela y todos los intereses geopolíticos que hay detrás de la potencia imperialista que en estos momentos dirige el asesino y enemigo de los pueblos del mundo Donald Trump, así como el secuestro perpetrado.

Donald Trump no esconde sus pretensiones expansionistas y colonialistas. Se ve subyugando a toda América Latina y El Caribe, apunta a Canadá y tiene en la mira a Groenlandia. Por ello consideramos que lo que acaba de ocurrir en nuestro país es apenas un paso dentro de toda una estrategia de sometimiento por parte de la potencia imperialista gringa hacia el resto del continente y que ante eso urge la necesidad de que todos los pueblos de esta región, incluyendo el mismo norteamericano, empecemos a organizarnos para dar una respuesta a la altura de los acontecimientos y poder detener estos intentos de dominación colonialista con signos de barbarie.

Tenemos una mirada crítica de como respondió el gobierno nacional, por entonces encabezado por Nicolás Maduro, desde el primer momento en que Trump empezó a desplegar sus fuerzas en el Caribe, sin una preparación y sin el diseño de una política real que motivara a incorporar al grueso del pueblo en la defensa de la soberanía y de nuestro territorio.

Igual posicionamiento crítico tenemos sobre cómo está actuando el gobierno venezolano, ahora después del bombardeo y con Delcy Rodríguez como presidenta encargada; con total disposición y colaboración con los Estados Unidos, mientras Trump dice sin ningún tapujo que ahora ellos deciden como se administra Venezuela y sus riquezas, con la explotación petrolera como punto focal. Un ejemplo de ello es actualmente la reforma a la Ley de Hidrocarburos donde se abren las puertas a la privatización del principal recurso energético del país, el petróleo, en beneficio de las grandes transnacionales, así como del propio gobierno estadounidense.

Es una condición de tutelaje que no podemos aceptar como venezolanos ni como antimperialistas. En ese sentido habría que empezar por recuperar todo un marco democrático general para que todas las voces que se oponen al injerencismo yanqui y al colaboracionismo del gobierno actual, puedan expresarse libremente y tener la oportunidad de dar a conocer con gran alcance las propuestas que al respecto tenemos.

La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de hacer respetar los derechos y garantías políticas para que el pueblo venezolano tenga la posibilidad mediante las movilizaciones, las deliberaciones, sus distintas formas de lucha y de participación democrática, fijar y luchar por su punto de vista, frente a lo que acontece en el país, sobre lo que se está negociando, a las exigencias del agresor y a la conducta del gobierno nacional.

Es nuestra obligación, por ende, exigir que en definitiva pare la represión que se ha venido desatando contra el pueblo venezolano de parte del El Estado y sus fuerzas de seguridad. Que se nos restituya a la clase trabajadora derechos fundamentales como el salario al Costo de la Canasta Básica, tal cual lo establece el Art. 91 de la CRBV. Que liberen a todos los presos políticos y que sean profundamente respetados el resto de nuestros derechos democráticos y políticos en general.

No es como protectorado de los Estrados Unidos que vamos a recuperar las libertades democráticas y mejorar nuestro nivel de vida como pueblo; ni es en la fórmula de tener un gobierno cooperador y obediente a Trump. Nuestros problemas internos los tenemos que resolver los venezolanos y venezolanas con garantías democráticas para la participación y la organización, defendiendo la soberanía y decidiendo sobre los recursos de la nación.

Exigimos a la defensoría del Pueblo pronunciarse al respecto sobre las demandas presentadas.

¡No a la agresión militar estadounidense contra Venezuela!

¡Fuera Trump de Venezuela, América Latina y El Caribe!

¡No al colaboracionismo del gobierno de Delcy Rodriguez con el Imperialismo Yanqui!

¡Basta de represión!

¡Exigimos que al pueblo trabajador le sea restituido el salario al costo de La Canasta Básica (Art.91 CRBV)!

¡Liberen a todos los presos políticos!

Firman las organizaciones ya mencionadas, las cuales también emitieron a principios de la semana un documento general unitario con sus apreciaciones y planteamientos comunes respecto a la situación nacional e internacional, así como a las exigencia de libertades democráticas, liberación de presos por razones políticas y demandas salariales o laborales de los trabajadores y el pueblo. El mencionado documento se publicó el día 26 de enero y puede ser leído en aporrea.org pinchando en este enlace: Comunicado de las organizaciones

(En proceso los videos con las intervenciones, para próxima publicación)