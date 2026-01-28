España regularizará a 500 mil migrantes sin documentos

Autoridades calculan que en España hay 840 mil extranjeros en situación irregular

28 de enero de 2026.- El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó la regularización de unos 500 mil migrantes sin documentos de residencia, quienes sólo tendrán que acreditar que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar que han vivido en el país durante al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.



Esta iniciativa había sido anunciada hace más de dos años y medio, incluso se presentó una propuesta parlamentaria que fue congelada por la burocracia del Congreso, por lo cual el Ejecutivo decidió aprobarla por decreto y previo pacto con la formación de izquierda Podemos, actualmente fuera de la coalición gobernante.



Podemos aclaró que la medida, que se produce mientras la mayoría de los miembros de la Unión Europea endurecen sus políticas migratorias, no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde sería muy difícil conseguir la mayoría, informó El País.



Se calcula que en España hay alrededor de 840 mil inmigrantes en situación irregular, entre los más de 4 millones 100 mil extranjeros que residen en el país, según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que cada año elabora un informe exhaustivo sobre el fenómeno del arribo y la movilidad de los ciudadanos no españoles.



El plan del gobierno es que al menos 500 mil inmigrantes puedan regularizar su situación; la mayoría de ellos están inmersos en el sistema productivo español, en puestos de trabajo irregulares que favorecen la explotación y los bajos salarios.



El objetivo de la reforma es “mejorar y agilizar las vías de acceso a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales para las personas que acrediten un vínculo de “convivencia estable e inprescindible” en España y, de forma general, dotar de mayor seguridad jurídica a los extranjeros presentes en el territorio nacional, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos”, establece el documento.



“Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los detenga”, sostuvo la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. “No podemos aceptar que haya gente sin derechos, ni la violencia racista. El racismo se responde con derechos. Si ellos (en referencia a la política anti-inmigrante de Estados Unidos) secuestran niños y asesinan, nosotros damos papeles”, enfatizó.



Podemos hizo de la regularización de migrantes uno de los pilares de su agenda, mientras la actual coalición de gobierno, integrada por el Partido Socialista Obrero Español y Sumar, pospuso la medida.



Los migrantes en situación irregular podrán presentar sus solicitudes a partir de abril y hasta el 30 de junio y, una vez formalizada, la respuesta por parte de la administración “deberá llegar en menos de tres meses”. La obtención de la residencia viene aparejada con el permiso de trabajo, pero no con la nacionalidad española, que requiere el cumplimiento de una normativa específica.



A lo largo de la historia reciente, en España se han llevado a cabo hasta cuatro regularizaciones masivas de migrantes: la primera bajo la presidencia del socialista Felipe González, la segunda cuando gobernaba el derechista José María Aznar y la más reciente, antes de la actual, en 2005, bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.