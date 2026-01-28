Allanan casa de la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador

La Fiscalía ecuatoriana llevó a cabo los procesos junto con agentes policiales

28 de enero de 2026.- La Fiscalía de Ecuador allanó este miércoles la residencia de la excandidata presidencial Luisa González, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.



De acuerdo con el Ministerio Público, fue un trabajo conjunto con la Policía de Ecuador para allanar tres inmuebles en la provincia de Pichincha y uno en la de Guayas, «con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación». Sin embargo, el ente no dio detalles de las personas involucradas en el proceso.



Posteriormente, el exmandatario Rafael Correa denunció que estas acciones se llevaron a cabo en los domicilios de González, así como del también excandidato presidencial Andrés Arauz y de otros miembros de su partido Revolución Ciudadana.



A través de su cuenta en la red social X, Correa expresó que «¡Ni en las peores dictaduras!», se han realizado este tipo de acciones y explicó que la Fiscalía ordenó los allanamientos tras una denuncia interpuesta en noviembre pasado por una persona con «reserva de identidad».



Además, acotó que otra de las viviendas allanadas fue del asambleísta por Pichincha Patricio Chávez. «¡Ya basta!», exigió en su publicación.