Revelan cómo Trump planea gestionar Venezuela

Washington planea en secreto establecer una presencia permanente en la República Bolivariana, informa CNN citando fuentes. El medio indica que la CIA trabaja en "los planes de la Administración Trump para influir en el futuro del país".

Aunque Estados Unidos tiene previsto restablecer los canales diplomáticos oficiales, reanudando el funcionamiento de su Embajada en Caracas, el despliegue de agentes de la CIA es una prioridad, señala.

De acuerdo con una fuente citada por la cadena, los agentes comenzarán a establecer contactos informales con miembros de distintas facciones del Gobierno venezolano, con figuras de la oposición y a identificar a personas consideradas como una amenaza. Tal como lo hacen en Ucrania, explica.

"Si bien el Departamento de Estado será la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que la Administración Trump dependa en gran medida de la CIA", apunta CNN.

Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 de enero en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde, también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).

Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó luego que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país.