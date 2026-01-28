«Libertad o muerte»: Petro lanza dura advertencia a Trump antes de su viaje a Washington

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió este martes un mensaje contundente a la Casa Blanca, en el que aseguró que su pueblo no cederá ante presiones externas. Durante un acto oficial, el mandatario invocó la soberanía nacional y advirtió que los colombianos nunca aceptarán ser «esclavos».

Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado de la nación neogranadina recordó el simbolismo de la bandera rojinegra utilizada por el Libertador Simón Bolívar. Explicó que los colores representan la consigna de «libertad o muerte», un pilar fundamental en la historia independentista de la región.

En este sentido, el mandatario aclaró que esta premisa no implica un llamado a la violencia, sino un compromiso con la autodeterminación. «No porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos«, expresó con firmeza ante la audiencia.

Desafío directo a Donald Trump

Asimismo, Petro dirigió sus palabras directamente a su homólogo estadounidense. «Trump debe saberlo: es libertad o muerte«, reiteró. Estas declaraciones surgen en un momento de alta tensión diplomática y a pocos días de un encuentro bilateral clave.

El próximo 3 de febrero, el presidente colombiano viajará a Washington para mantener una reunión oficial con Donald Trump. Este discurso se interpreta como una fijación de postura soberana previo a las negociaciones que sostendrán en territorio estadounidense.