Papa León XIV

28 de enero de 2026.- El papa León XIV condenó el genocidio contra los pueblos y pidió que la comunidad internacional actúe para evitar que en el mundo se repitan actos criminales de ese tipo.



En la audiencia general iniciada a las 10:00 hora local de este miércoles, en la Sala Pablo VI de la Santa Sede, el sumo pontífice se refirió a la celebración, la víspera, del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las Víctimas del Holocausto, que cobró la vida de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.



“Renuevo mi llamamiento a la comunidad de naciones para que permanezca siempre vigilante, para que el horror del genocidio nunca más afecte a ningún pueblo”, manifestó el Santo Padre.



El genocidio, con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, reconocido como un crimen internacional bajo la Convención de Naciones Unidas, implica actos como matar, causar daños físicos y mentales graves, o imponer condiciones de vida destructivas a un pueblo.



El llamado del Obispo de Roma se produce, según señalan observadores, cuando el mundo presencia actos, como la agresión de Israel contra la Franja de Gaza, que costó la vida a más de 60 mil palestinos, de los que gran parte eran mujeres y niños, algo que especialistas en Derecho Internacional consideran como nuevos actos de genocidio.



También tiene lugar cuando hace apenas 24 horas, durante un mitin en Iowa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intención de tratar de impedir que llegue combustible a Cuba y de recrudecer aún más el bloqueo económico, comercial y financiero, con claras intenciones genocidas contra ese pueblo, según analistas.



Al evocar lo sucedido hace más de ocho décadas, el líder de la Iglesia católica expresó que “en esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo libre de antisemitismo, prejuicios, opresión y persecución de cualquier ser humano”.



El papa León XIV demandó vigilancia y condena al genocidio, para que “se pueda construir una sociedad fundada en el respeto mutuo y el bien común”.