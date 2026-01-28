FANB reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa

28 de enero de 2026.- En un gesto de profunda cohesión institucional, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López ratificó el reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta encargada Delcy Rodríguez como su comandante en jefe.



El también ministro para la Defensa informó que este miércoles se llevará a cabo un acto cargado de simbolismo para formalizar el mando de quien asume el liderazgo del país en un momento determinante de su historia republicana.



​Bajo la consigna “La Patria Sigue”, anunció que la mandataria recibirá las insignias que la acreditan como la máxima autoridad militar de los componentes castrenses.



Durante su mensaje, Padrino López apeló a la unidad y a la coherencia como pilares fundamentales para defender la independencia.



Aseguró que a pesar de los ataques sufridos desde el 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la paz de la nación permanece garantizada gracias al compromiso de los hombres y mujeres de uniforme.



​El respaldo institucional se fundamenta en la Constitución y en las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.



Con este acto, la Fanb no solo reconoce la legitimidad de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, sino que se ofrece como un apoyo incondicional para transitar los senderos de la reconciliación y la democracia.



Padrino López dejó claro que la marcha del país hacia su noble destino de libertad continúa imparable bajo una dirección que prioriza, por encima de todo, la estabilidad y el bienestar de los venezolanos y venezolanas.



«La presidenta (E) Delcy Rodríguez cuenta con legitimidad de origen y de desempeño y con el apoyo incondicional de la Fuerza Armada para defender nuestra patria, preservar la paz y consolidar los senderos de reconciliación y democracia que merece nuestro pueblo”, resaltó.