El portavoz del Rusia, Dmitri Peskov, instó al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, a explicar de forma detallada sobre la supuesta «arma secreta» utilizada en el ataque militar contra Venezuela el pasado 3 de enero.

Desde Moscú, Peskov subrayó que los servicios de inteligencia rusos han comenzado a recopilar y analizar las declaraciones del mandatario estadounidense. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump afirmó poseer armas «de las que nadie sabe», las cuales habrían sido determinantes para neutralizar los sistemas de defensa venezolanos.

En este sentido, la preocupación rusa surge tras informes sobre el uso de un «cañón sónico» durante la operación. Según declaraciones previas de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este dispositivo provocó síntomas severos en soldados venezolanos, tales como vómitos de sangre y hemorragias nasales.

Un asalto al derecho internacional

Vale recordar que la agresión militar fue parte del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. Además, el ataque dejó un saldo trágico de más de 100 víctimas fatales entre civiles y militares.

En este sentido, Rusia reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó su apoyo irrestricto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Asimismo, aliados estratégicos como Irán y China se han sumado a la exigencia de liberación inmediata de los líderes secuestrados, rechazando cualquier intervención externa.

Los analistas coinciden en que la exhibición de este poder militar no solo atenta contra la soberanía de Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad internacional. Rusia ha sido enfática: introducir armas «nunca antes vistas» en conflictos regionales busca consolidar una imagen militarista que viola flagrantemente el derecho internacional.