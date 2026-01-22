Duelo en el país por la partida física de Walter Martínez

CARACAS/22/2025.- El periodismo venezolano y latinoamericano pierde este 22 de enero de 2026 a una de sus mentes más preclaras y comprometidas: el maestro Walter Nelson Martínez Martínez, quien falleció hoy a los 84 años de edad. Nacido en Montevideo el 6 de abril de 1941, Martínez adoptó a Venezuela como su patria definitiva desde 1969, convirtiéndose en el analista internacional más influyente de la televisión nacional y en un referente ético para generaciones de comunicadores que vieron en su rigor una brújula para entender un mundo en constante conflicto.

Su trayectoria es la crónica viva de la geopolítica contemporánea. Como corresponsal de guerra, Walter Martínez no se limitó a relatar los hechos desde la distancia; estuvo en el epicentro de los acontecimientos en Irak, Irán, El Salvador, Líbano y Nicaragua. Su mirada crítica también registró la invasión a Panamá y las convulsiones democráticas en Bolivia, experiencias que acumuló junto a sus 25 años como corresponsal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde su voz siempre defendió la autodeterminación de los pueblos y la justicia social.

Fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Caracas y del canal CMT, Martínez ostenta el récord de ser el comunicador más laureado de la nación, habiendo obtenido el Premio Nacional de Periodismo en nueve ocasiones. Seis de estos galardones fueron individuales y tres en equipo, gracias a su obra maestra: Dossier. Este programa, que trascendió la pantalla para habitar también la radio y la prensa escrita, se convirtió en una cátedra diaria de análisis donde, con su característico parche y su elegancia discursiva, desmenuzaba los hilos del poder global. En 2016, su excelencia fue ratificada con el Premio Único Simón Bolívar.

Quizás en estos tiempos de atribulaciones por los que pasa el país es cuando más necesitábamos su presencia con sus grandes análisis de la geopolítica internacional y el curso de los acontecimientos como el solía mencionar. Nunca se entendió la separación de uno de los más brillantes analistas del canal estatal, situación que le afectaba y que hizo mucha mella en su delicada salud.

Su amor al país y su compromiso con el proceso revolucionario que lideró Hugo Chávez fueron baluartes que siempre defendió con gallardía y con mirada crítica, pero siempre leal a sus valores y preceptos ideológicos.

Gran amigo de la Revolución Cubana y estrechamente vinculado en sus últimos años a las luchas del Partido Comunista, su legado trasciende las ideologías para instalarse en el compromiso innegociable con la verdad. Hoy, al despedir a este brillante hombre que dedicó su vida a escudriñar la realidad con «lupa en mano», el gremio y el país repiten con respeto su frase más emblemática, aquella que marcaba el inicio de la reflexión profunda: «Disponga usted de las cámaras, señor director». Honor y gloria a un gigante de la comunicación. ¡Hasta siempre, maestro!.

"Ha partido de nuestra querida, contaminada y única nave espacial Walter Martínez.