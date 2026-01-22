Arriba el vuelo N º 101 con venezolanos deportados desde Estados Unidos

22 de enero de 2026.-En una jornada marcada por la esperanza y el reencuentro, el Gobierno Nacional celebró el regreso de un nuevo grupo de venezolanos al territorio nacional, informó MPPRIJP.

Este operativo de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reafirma el compromiso humanitario de facilitar el retorno seguro de los venezolanos a su hogar.

El regreso se consolidó de manera exitosa a través de una logística internacional coordinada. Sin contratiempos, garantizando la seguridad de los pasajeros.

El vuelo N° 101 desde Phoenix, Arizona en los Estados Unidos, por la aerolínea Eastern Airlines, garantizó la vuelta de un total de 183 compatriotas que han sido recibidos con alegría por sus familiares y las autoridades correspondientes.

Esta misión no solo representa un traslado físico, sino un apoyo emocional y social para quienes deciden reemprender su camino dentro del país, enfocándose en el potencial que cada uno trae consigo para aportar al desarrollo nacional.