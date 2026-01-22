La Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos

22 de enero de 2026.-El Parlamento Europeo suspendió la aprobación de un acuerdo comercial clave con Estados Unidos, acordado en julio, en protesta contra la exigencia de Donald Trump de adquirir Groenlandia, informó BBC.com.



La suspensión se anunció el miércoles en Estrasburgo, Francia, durante el discurso del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos.



La medida se produjo tras el resurgimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, provocadas por la propuesta de Trump de adquirir Groenlandia, que sacudió los mercados financieros, reavivando los rumores de una guerra comercial y la posibilidad de represalias contra Estados Unidos.



Horas después, Trump anunció en redes sociales que había alcanzado un acuerdo "marco" sobre el futuro de Groenlandia y que no cumpliría sus amenazas de imponer nuevos aranceles a ocho miembros de la OTAN.



Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa se habían aliviado desde que ambas partes alcanzaron un acuerdo en el campo de golf Turnberry, propiedad de Trump, en Escocia, en julio.





Ese acuerdo fijó los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos europeos en un 15%, por debajo del 30% con el que Trump había amenazado inicialmente como parte de su ola de aranceles del "Día de la Liberación" en abril. A cambio, Europa había acordado invertir en Estados Unidos y realizar cambios en el continente que se esperaba impulsaran las exportaciones estadounidenses.



El acuerdo aún habría requerido la aprobación del Parlamento Europeo para hacerse oficial.



Pero el miércoles, días después de que Trump amenazara con nuevos aranceles estadounidenses sobre Groenlandia, Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, declaró que "no les quedaba otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry".



Añadió que la implementación de los planes comerciales se suspendería "hasta que Estados Unidos decida retomar una vía de cooperación en lugar de confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas".



La medida renovó la posibilidad de que la UE avance con aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de posiblemente 93.000 millones de euros (109.000 millones de dólares, 81.000 millones de libras) que anunció el año pasado en respuesta a los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump.

