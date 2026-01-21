Gobernación del estado Bolívar realizó Encuentro Empresarial por la Estabilidad Económica

Para la estabilidad del comercio y el poder adquisitivo de la familia

‎En la jornada de trabajo, García, explicó que el Plan Nacional para la Estabilidad del Comercio y el Poder Adquisitivo de la Familia Venezolana, constituye una respuesta estratégica para blindar la economía familiar frente a distorsiones de precios y agresiones externas que generan incertidumbre

21 de enero de 2026.Desde el municipio Caroní, la gobernadora Yulisbeth García, en un Encuentro Empresarial para la Estabilidad Económica, reconoció el papel fundamental de los gremios, cámaras y asociaciones presentes en la entidad, como actores claves del sistema económico regional, informó ‎Prensa Gobernación de Bolívar.

‎García definió el espacio como parte de la operación de mando del Gobierno Bolivariano, en un ámbito armonioso de diálogo y consenso, destinado a fomentar buenas prácticas comerciales.

Aseguró que esta actividad se enmarca en la serie de encuentros con las gobernaciones, alcaldías, cámaras, gremios, asociaciones y distintas formas de organizaciones del comercio en los 24 estados, impulsados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para generar un espacio armonioso de encuentro y diálogo con los sectores comerciales, a fin de fomentar buenas prácticas para garantizar la estabilidad de los precios.

En esta actividad estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas, legisladores, equipos de SUNDEE, acompañados de los diferentes gremios. La gobernadora Yulisbeth García afirmó que siguen la instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el despliegue del Plan Nacional para la Estabilidad del Comercio y el Poder Adquisitivo de la Familia Venezolana, en un esfuerzo articulado para generar conciencia en todos los sectores.

"En garantía de paz, de estabilidad, de tranquilidad y seguridad. Aquí hay un gobierno responsable que garantiza bienestar a nuestro pueblo, más allá de lo que nos ha tocado vivir en estos 18 días de secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, contamos con nuestra presidenta encargada, quien está trabajando en todos los estados con sus gobernadores, alcaldesas y alcaldes", destacó.

La líder regional vinculó este acercamiento directo con su promesa de gestión, afirmando que "este diálogo es parte de la transformación que prometimos; son canales claros de comunicación para que el progreso llegue a cada hogar de Bolívar".

‎García enfatizó que la estabilidad de rubros esenciales como carnes, víveres y productos de higiene es una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, fundamental para mantener la paz social.

‎Trabajo en equipo

‎La gobernadora García recordó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) funciona como un canal aliado, donde los mismos comerciantes pueden reportar irregularidades dentro de su propia cadena de distribución, promoviendo la autorregulación y la corrección de fallas.

"Aquí no hay espacio para la anarquía, ni para prácticas especulativas que vulneren al pueblo, ratificamos que este despliegue institucional busca asegurar que el alimento y las medicinas lleguen al pueblo", dijo.

‎Para finalizar, García, hizo un llamado a la unidad, subrayando que al garantizar precios justos y estabilidad, se garantiza también la reposición de inventarios para los comerciantes y, sobre todo, la tranquilidad de las familias bolivarenses. "Juntos, en corresponsabilidad, desarrollaremos la economía de nuestra región", concluyó.