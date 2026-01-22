Senador Ed Markey (D-Mass.) pide la destitución de Donald Trump bajo la Enmienda 25

22 de enero de 2026.-El senador liberal Ed Markey (demócrata por Massachusetts), quien se enfrenta a un rival en las primarias demócratas este año, pide la destitución del presidente Trump bajo la Enmienda 25, después de que Trump reconociera que sería menos probable que presionara a Dinamarca para que renunciara a Groenlandia si hubiera ganado el Premio Nobel de la Paz de 2025, informó La Colina.

"Invoquen la Enmienda 25", publicó Markey en redes sociales junto con la imagen de un artículo del New York Times que informaba que Trump vinculaba su esfuerzo por Groenlandia con la no obtención del Premio Nobel en un mensaje de texto al líder noruego Jonas Gahr Støre.

El Times informó que Støre recibió un mensaje de texto de Trump el domingo en el que le informaba sin rodeos que no haber ganado el Premio Nobel de la Paz lo había animado a tomar la iniciativa en Groenlandia, territorio de Dinamarca.

"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", escribió Trump.

El Comité Noruego del Nobel es una entidad privada, no un organismo gubernamental, pero sus miembros son nombrados por el Parlamento noruego. Es poco probable que la petición de Markey de destituir a Trump de su cargo amparándose en la Enmienda 25 tenga éxito.

Para ello, el vicepresidente Vance y la mayoría del gabinete de Trump tendrían que enviar al Congreso una declaración de que el presidente no puede ejercer las facultades y obligaciones de su cargo.

Eso transferiría inmediatamente el poder al vicepresidente.