''Ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz", afirma Donald Trump ante las amenazas a Groenlandia

Donald Trump vincula las amenazas de confiscación de Groenlandia con el desaire al Nobel en una carta al primer ministro noruego.



21 de enero de 2026.-Donald Trump ha vinculado sus reiteradas amenazas de tomar el control de Groenlandia con su decisión de no recibir el Premio Nobel de la Paz, según una carta extraordinaria enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, informó El Guardian.



El presidente estadounidense declaró en la carta —cuya autenticidad fue confirmada por Støre al periódico noruego VG el lunes— que, tras perder el premio, ya no se sentía obligado a pensar "únicamente en la paz".



"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras y MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz", escribió Trump, añadiendo que ahora podía "pensar en lo que es bueno y apropiado" para Estados Unidos.



En una declaración escrita posterior, Støre enfatizó que el Premio Nobel de la Paz no fue otorgado por el gobierno noruego. "He explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un comité Nobel independiente", escribió.