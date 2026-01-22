Encuentran sin vida a jefe de tributos del Seniat de Tucacas y exalcalde de Cocorote

Amado José Torres Lavite Credito: Web

22-01-26.-El jefe de Tributos del Seniat en Tucacas, Amado José Torres Lavite, de 42 años, fue hallado sin vida la mañana de este miércoles 21 de enero en el parque nacional Morrocoy, estado Falcón.



Torres estaba desaparecido desde la mañana del martes 20 de enero y presuntamente murió por inmersión, reveló el medio La Mañana.



De acuerdo con El Pitazo, el funcionario pagó una lancha desde el embarcadero El Malecón hasta Cayo Sombrero y se trasladó sin acompañantes. Cuando el lanchero regresó a buscarlo encontró sus zapatos y teléfono en la arena. Torres no estaba en el lugar.



El lanchero llevó a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Guardia Costera hasta el sitio donde trasladó a Torres. Luego de labores de búsqueda, lo encontraron muerto en jurisdicción del municipio Monseñor Iturriza.



Medios regionales reseñaron que Torres era abogado y dirigente regional del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv). Fue alcalde de Cocorote, estado Yaracuy, durante dos períodos consecutivos, entre 2013 y 2021. Estaba casado y tenía tres hijos.

