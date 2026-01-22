Ministro del Interior ruso aborda con Raúl Castro el reciente ataque de EE.UU. a Venezuela

El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió con el histórico líder cubano, el general de Ejército Raúl Castro en el marco de su visita a Cuba, según informó este jueves la portavoz de Interior ruso, Irina Volk.

Durante el encuentro Kolokóltsev y Raul Castro conversaron sobre la situación en Venezuela, tras el criminal ataque por parte de EE.UU. y el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

«El titular del Interior ruso tachó de agresión armada el ataque estadounidense de la madrugada del 3 de enero de 2026 contra Venezuela y trasladó condolencias a las familias y seres queridos de agentes del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que murieron como resultado de estos acontecimientos trágicos«, publicó la portavoz del ente, Irina Volk, en la red social Telegram.





Kolokóltsev valoró las reiteradas declaraciones de apoyo por parte de La Habana a la actuación de Rusia en el ámbito internacional y reafirmó la solidaridad de Moscú con Cuba en todos los temas políticos importantes y sensibles.

El ministro ruso agradeció a Raúl Castro por la acogida y se mostró convencido de que la amplia experiencia de cooperación en diversas áreas servirá a los intereses de los dos Estados y contribuirá a la construcción de un orden mundial justo.

La llegada del ministro del Interior de Rusia a la isla tiene lugar en medio de la escalada de las tensiones entre La Habana y Washington tras la operación militar estadounidense en Venezuela.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el pasado jueves en el Kremlin que Moscú se solidariza con Cuba por «la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia«.

La Habana y Moscú suscribieron en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar que establece las bases para «facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar» entre ambos países.