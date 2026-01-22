EEUU designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela

Laura Dogu

22 de enero de 2026.- Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en el marco de un proceso para restablecer las relaciones bilaterales, informó este jueves una fuente diplomática a la AFP.



Dogu ya figura como jefa de misión en el sitio web oficial de la embajada estadounidense para Venezuela, información que fue confirmada bajo condición de anonimato por una fuente interna de la institución.



La diplomática, originaria de Texas, posee una amplia trayectoria en la región tras desempeñarse como embajadora en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Además, fungió como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército de EE. UU. y subdirectora de la sección del FBI encargada de la recuperación de rehenes en el extranjero.



Su experiencia internacional también incluye funciones en las misiones diplomáticas de Turquía, Egipto y México.