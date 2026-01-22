Liberan al yerno de Edmundo González Urrutia

22-01-26.-El gobierno venezolano liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, según informó la esposa del propio Tudares en su perfil de X."Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", explicó Mariana González de Tudares.A Tudares lo detuvieron el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.Desde que Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, Venezuela ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.Agradecimiento y recuerdo a los aún detenidos"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", añade su esposa.