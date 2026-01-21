(VIDEO) Guerra total inminente, Miguel Ruiz Calvo

Miércoles, 21 de enero de 2026.- La tensión mundial llega a un punto crítico! En este DIRECTO DE ÚLTIMA HORA revelamos el ataque total contra Donald TRUMP, mientras CHINA, RUSIA y VENEZUELA lanzan duras advertencias directas a Estados Unidos.El escenario internacional se vuelve cada vez más peligroso: los frentes de UCRANIA y Oriente Medio se cruzan con un tablero geopolítico en llamas que amenaza con desbordarse.En este EN VIVO descubrirás:✔️ Cómo se articulan las advertencias de CHINA, RUSIA y VENEZUELA frente a la política agresiva de EEUU.✔️ El papel de Trump en medio de esta tormenta y por qué se ha convertido en el centro de la polémica global.✔️ La conexión entre la crisis en Israel, la guerra en Ucrania y las tensiones en América Latina.✔️ Las posibles consecuencias de este choque directo de potencias.Todo apunta a que estamos ante un momento decisivo para el futuro del orden mundial. Los aliados y los enemigos de Estados Unidos mueven sus fichas, y la presión contra TRUMP aumenta mientras el planeta se acerca al borde de una escalada total.