(VIDEO) Guerra total inminente, Miguel Ruiz Calvo

El escenario internacional se vuelve cada vez más peligroso: los frentes de UCRANIA y Oriente Medio se cruzan con un tablero geopolítico en llamas que amenaza con desbordarse.
En este EN VIVO descubrirás:
✔️ Cómo se articulan las advertencias de CHINA, RUSIA y VENEZUELA frente a la política agresiva de EEUU.
✔️ El papel de Trump en medio de esta tormenta y por qué se ha convertido en el centro de la polémica global.
✔️ La conexión entre la crisis en Israel, la guerra en Ucrania y las tensiones en América Latina.
✔️ Las posibles consecuencias de este choque directo de potencias.
Todo apunta a que estamos ante un momento decisivo para el futuro del orden mundial. Los aliados y los enemigos de Estados Unidos mueven sus fichas, y la presión contra TRUMP aumenta mientras el planeta se acerca al borde de una escalada total.