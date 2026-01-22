Plataforma Patria comienza entrega del bono de "Guerra Económica" para los pensionados

22 de enero de 2026.- El sistema Patria comenzó la entrega progresiva del bono denominado «Ingreso Contra la Guerra Económica» para los pensionados inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).



Al respecto, canales de Telegram que monitorean los movimientos de la plataforma Patria aseguraron que la bonificación para pensionados tiene un monto de 16.950 bolívares, que teóricamente equivalen a 50 dólares.



Ahora bien, la tasa cambiaria oficial, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) cotiza para este día en 349,93 bolívares por dólar.



En consecuencia, en términos reales, los pensionados recibirán el equivalente a 48,44 dólares, 1,56 dólares menos de lo establecido formalmente, siempre tomando como referencia la tasa cambiaria oficial, marcada por el BCV.



Pensión del Ivss



Este mismo jueves, 22 de enero, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) depositó la pensión correspondiente al mes de febrero, por un monto de 130 bolívares.

