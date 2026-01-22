Gaceta Oficial 43.288 lunes 05 de enero 2026

Gaceta Oficial 43288, lunes 5 de enero de 2026.

Official Gazette 43288, Monday, January 5, 2026.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo que elige a Jorge Rodríguez Gómez, como Presidente de la Asamblea Nacional; al Diputado Pedro Infante Aparicio, como Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Grecia Colmenares Santander, como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; se elige a María Alejandra Hernández, como Secretaria de la Asamblea Nacional; y a José Omar Molina, como Subsecretario de la Asamblea Nacional, para el período 2026-2027.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que crea el Programa Nacional de Formación en Comunicación con las menciones: Comunicación Política, Comunicación Popular, Comunicación Digital y Gestión Comunicacional.

Resolución que aprueba el rediseño y actualización curricular del Programa Nacional de Formación Avanzada en Automatización, Control y Robótica.

Resolución que crea la mención de Operaciones Aeroportuarias del Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil.

Resolución que aprueba el rediseño, actualización y ampliación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Informática mención Desarrollo de Software.

Resolución que crea el Programa Nacional de Formación de Avanzada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Resolución que crea el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Atmósfera.

Resolución que autoriza a la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” (UCS), a gestionar el Programa Nacional de Formación en Ingeniería Biomédica.

Resolución que amplía la carrera de Técnico Superior Universitario en Fisioterapia a Licenciatura en Fisioterapia al Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa (IUTECP), en su sede Guatire-Miranda y su Extensión Puerto La Cruz-Anzoátegui.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Carmen Gregoria Pérez Fernández, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, con sede en San Cristóbal.

Resolución que traslada a Caroling Alexandra Azócar Alejos, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Edisson Ismael Álvarez Oropeza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Jesús Daniel Verdú Quintana, en la Fiscalía Municipal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en los municipios Independencia, Paz Castillo y Simón Bolívar, con sede en la ciudad de Santa Teresa del Tuy, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Mariely Aguilera Salazar, en la Fiscalía 44 Nacional con competencia Plena y en Materia de Tránsito, Vehículos y Vialidad, con sede en Puerto Cabello.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Estephany Gabriela Morales de Castillo, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Felipe.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Verónica José Ramona Ramos Salazar, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución que traslada a Johnna Carolina Colmenares Mendoza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia territorial en el municipio Iribarren y sede en Barquisimeto, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial

Resolución que traslada a Mariana Carolina Mújica Parra, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Superior de Investigación a Víctor Omar García Rojas, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.