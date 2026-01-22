Gaceta Oficial 43.288 lunes 05 de enero 2026

Gaceta Oficial 43288, lunes 5 de enero de 2026.
Official Gazette 43288, Monday, January 5, 2026.
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL
Acuerdo que elige a Jorge Rodríguez Gómez, como Presidente de la Asamblea Nacional; al Diputado Pedro Infante Aparicio, como Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Grecia Colmenares Santander, como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; se elige a María Alejandra Hernández, como Secretaria de la Asamblea Nacional; y a José Omar Molina, como Subsecretario de la Asamblea Nacional, para el período 2026-2027.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Resolución que crea el Programa Nacional de Formación en Comunicación con las menciones: Comunicación Política, Comunicación Popular, Comunicación Digital y Gestión Comunicacional.
Resolución que aprueba el rediseño y actualización curricular del Programa Nacional de Formación Avanzada en Automatización, Control y Robótica.
Resolución que crea la mención de Operaciones Aeroportuarias del Programa Nacional de Formación en Aeronáutica Civil.
Resolución que aprueba el rediseño, actualización y ampliación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Informática mención Desarrollo de Software.
Resolución que crea el Programa Nacional de Formación de Avanzada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Resolución que crea el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Atmósfera.
Resolución que autoriza a la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” (UCS), a gestionar el Programa Nacional de Formación en Ingeniería Biomédica.
Resolución que amplía la carrera de Técnico Superior Universitario en Fisioterapia a Licenciatura en Fisioterapia al Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa (IUTECP), en su sede Guatire-Miranda y su Extensión Puerto La Cruz-Anzoátegui.
MINISTERIO PÚBLICO
Resolución que traslada a Carmen Gregoria Pérez Fernández, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, con sede en San Cristóbal.
Resolución que traslada a Caroling Alexandra Azócar Alejos, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.
Resolución que traslada a Edisson Ismael Álvarez Oropeza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.
Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Jesús Daniel Verdú Quintana, en la Fiscalía Municipal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia territorial en los municipios Independencia, Paz Castillo y Simón Bolívar, con sede en la ciudad de Santa Teresa del Tuy, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Mariely Aguilera Salazar, en la Fiscalía 44 Nacional con competencia Plena y en Materia de Tránsito, Vehículos y Vialidad, con sede en Puerto Cabello.
Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Estephany Gabriela Morales de Castillo, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Felipe.
Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Verónica José Ramona Ramos Salazar, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
Resolución que traslada a Johnna Carolina Colmenares Mendoza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia territorial en el municipio Iribarren y sede en Barquisimeto, adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial
Resolución que traslada a Mariana Carolina Mújica Parra, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.
Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Superior de Investigación a Víctor Omar García Rojas, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.
►Continuar Leyendo: Gaceta Oficial 43.288 lunes 05 de enero 2026