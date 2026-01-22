Ejecutivo anuncia incremento del 37% en recursos en divisas para la gestión pública de este año

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que este capital será gestionado mediante dos fondos soberanos a crearse con los ingresos petroleros

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que este año se incrementará en un 37% los recursos expresados en divisas destinados a la gestión pública nacional en el presupuesto.

"Estamos proyectando un 2026 de crecimiento y expansión. Este incremento del 37% en divisas para la gestión pública es el resultado de una administración responsable y de la recuperación progresiva de nuestras capacidades productivas", señaló.

En el marco del Consejo de Ministros N.° 758, la alta funcionaria indicó que conoce las necesidades del sector público "porque he tenido la dirección del Consejo Federal de gobierno y yo estoy diciendo que se trata de al menos un 37%", agregó.

La mandataria nacional (e) mencionó que los recursos serán gestionados mediante dos fondos soberanos a crearse con los ingresos petroleros. El primero, para el Desarrollo y la Protección Social, permitirá mejorar el ingreso de los trabajadores del país y en beneficio para los sectores productivos y comerciales.

El aumento del presupuesto busca optimizar la atención a las demandas sociales y garantizar una coordinación eficiente entre el Ejecutivo, las gobernaciones y las alcaldías en todo el territorio nacional.

El segundo es el Fondo de Infraestructura y Servicios, diseñado para apalancar el desarrollo económico y social mediante la inversión en servicios básicos.

La presidenta encargada subrayó que la asignación de estos recursos adicionales en moneda extranjera permitirá una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura, servicios públicos y atención social, sectores que han sido priorizados en la agenda de gobierno para el nuevo año.